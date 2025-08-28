Polícia Rodoviaria Federal flagra dois homens com drogas e celulares em caminhonete adulterada em GuarapuavaFoto: DIvulgação/ PRF
PRF apreende 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita
Operação em guarapuava intercepta veículo com drogas e produtos eletrônicos escondidos
Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos
Ao menos 50 residências foram atingidas pelas chamas
Rio, Ceará, Amazonas e Paraíba apresentam aumento SRAG
Casos graves da doença continuam baixos no país
New York Times não noticiou suposta investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro
Vídeos com uso de Inteligência Artificial sugerem pedido de apuração do presidente norte-americano contra deputado brasileiro, mas não há registros de investigação
Homem com hanseníase foi condenado por associação criminosa no 8/1 e não por "vender balas"
Publicações nas redes sugerem que acusado foi preso por comercializar doces em acampamento em frente ao quartel do Exército, mas julgamento no STF considerou que réu participou dos atos
Posts com frase de Lula sobre homem negro sem dentes mostram fala incompleta
Presidente criticava imagem para estampar material do governo por achar que ela poderia ser preconceituosa; para especialista, fala expõe falta de preparo sobre o tema
