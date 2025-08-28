Igreja entrou com o pedido de demolição, mas derrubou os casarões antes de receber autorização Google Maps
STF livra igreja Universal de multa de R$ 23 milhões por demolir casarões históricos em BH
Construções ficavam na região centra da capital mineira e foram declaradas patrimônio cultural da cidade
Brasil tem queda na desigualdade em educação, emprego e meio ambiente
Disparidades raciais, de gênero e regionais ainda são desafios
PRF apreende 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita
Operação em guarapuava intercepta veículo com drogas e produtos eletrônicos escondidos
Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos
Ao menos 50 residências foram atingidas pelas chamas
Rio, Ceará, Amazonas e Paraíba apresentam aumento SRAG
Casos graves da doença continuam baixos no país
New York Times não noticiou suposta investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro
Vídeos com uso de Inteligência Artificial sugerem pedido de apuração do presidente norte-americano contra deputado brasileiro, mas não há registros de investigação
