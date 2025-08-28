Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiroFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Paulo Figueiredo Filho é acusado de colaborar com trama golpista
Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Paulo Figueiredo Filho é acusado de colaborar com trama golpista
Lula e Tarcísio disputam protagonismo de maior intervenção contra crime organizado no País
Operação Carbono Oculto mobiliza 1.400 agentes e mira setores financeiro e de combustíveis em dez Estados
STF livra igreja Universal de multa de R$ 23 milhões por demolir casarões históricos em BH
Construções ficavam na região centra da capital mineira e foram declaradas patrimônio cultural da cidade
Brasil tem queda na desigualdade em educação, emprego e meio ambiente
Disparidades raciais, de gênero e regionais ainda são desafios
PRF apreende 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita
Operação em guarapuava intercepta veículo com drogas e produtos eletrônicos escondidos
Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos
Ao menos 50 residências foram atingidas pelas chamas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.