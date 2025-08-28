Alckmin também fez referência a avanços na pauta de saúde Arquivo / Reprodução / TV Cultura
Alckmin diz que conversou com a presidente do México sobre Embraer e vistos eletrônicos
Vice-presidente também relatou que convidou Claudia Scheinbaum para a COP30, que será realizada no mês de novembro, em Belém
Mendonça vai liberar acesso a investigações sobre fraude no INSS, diz CPI
Informação foi divulgada nesta quarta-feira (27) pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL)
Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Paulo Figueiredo Filho é acusado de colaborar com trama golpista
Lula e Tarcísio disputam protagonismo de maior intervenção contra crime organizado no País
Operação Carbono Oculto mobiliza 1.400 agentes e mira setores financeiro e de combustíveis em dez Estados
STF livra igreja Universal de multa de R$ 23 milhões por demolir casarões históricos em BH
Construções ficavam na região centra da capital mineira e foram declaradas patrimônio cultural da cidade
Brasil tem queda na desigualdade em educação, emprego e meio ambiente
Disparidades raciais, de gênero e regionais ainda são desafios
