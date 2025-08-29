Lula frisou que o STF vai julgar não "a figura", mas o comportamento de BolsonaroX (antigo Twitter)/Reprodução
'Tenho coisa melhor para fazer': Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro
Presidente reprovou a articulação de parlamentares pela aprovação de um projeto de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe
Relator da CPI do INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta
Bate-boca ocorreu por divergência sobre informações sigilosas
'Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser', afirma Lula
Presidente critica governador de São Paulo, comenta pesquisa eleitoral e se apresenta como candidato competitivo em 2026
Presidência da COP30 apela para que empresários compareçam ao evento
Em agosto, 25 países pediram mudança da Cúpula do Clima por altos custos de hospedagem em Belém
Avião de Alckmin apresenta 'falha' durante escala na Colômbia
Ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Planejamento, Simone Tebet, também estavam na aeronave
Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo
Marcelo Pogliese substitui Pietro Mendes, que assumiu diretoria na ANP
