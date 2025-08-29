Alexandre Silveira disse que eventual candidatura depende da decisão de LulaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Alexandre Silveira, sobre candidatura em 2026: onde Lula escalar, 'este jogador vai jogar'
O ministro das Minas e Energia já aparece em pesquisas para a disputa do Senado
Fiocruz produzirá remédio para atrofia muscular espinhal
Hypera Pharma e Aurisco Pharmaceutical são os laboratórios parceiros
'Tenho coisa melhor para fazer': Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro
Presidente reprovou a articulação de parlamentares pela aprovação de um projeto de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe
Relator da CPI do INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta
Bate-boca ocorreu por divergência sobre informações sigilosas
'Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser', afirma Lula
Presidente critica governador de São Paulo, comenta pesquisa eleitoral e se apresenta como candidato competitivo em 2026
Presidência da COP30 apela para que empresários compareçam ao evento
Em agosto, 25 países pediram mudança da Cúpula do Clima por altos custos de hospedagem em Belém
