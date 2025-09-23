Alexandre Constantino Furtado é o principal alvo da operação - Reprodução / Redes Sociais

Alexandre Constantino Furtado é o principal alvo da operaçãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/09/2025 08:25 | Atualizado 23/09/2025 08:30

O presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Alexandre Constantino Furtado, é o principal alvo de uma operação, realizada nesta terça-feira (23), que mira uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão. Os decretos estão sendo realizados em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A operação também prevê o bloqueio de bens, direitos e valores até o limite de R$ 291,5 milhões.

A polícia suspeito que Furtado possa ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

As investigações tiveram início após uma apreensão de drogas no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, Pará, em fevereiro de 2021. Na ocasião, policiais federais apreenderam 458 kg de cocaína, que estavam escondidos em meio a uma carga de quartzo, cujo destino final seria o Porto de Rotterdam, na Holanda.

Receita Federal apreendeu 458 kg de cocaína em Barcarena, no Pará, na operação realizada em 2021 Reprodução / Receita Federal



A operação policial identificou os membros da organização criminosa transnacional, bem como toda a estrutura logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa. Além disso, foi descoberta a logística empresarial voltada à lavagem dos ganhos ilícitos, envolvendo empresas fictícias e investimentos em segmentos formais do mercado, como restaurantes e prestadores de serviços diversos.



A ação contou com apoio da Polícia Militar do estado de São Paulo e da Receita Federal.

