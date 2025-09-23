Caso foi registrado na Delegacia de São Vicente - Reprodução / Google Street View

Publicado 23/09/2025 09:35

Um casal foi sequestrado, no último domingo (21), por criminosos armados durante uma trilha no Parque Estadual Xixová-Japuí, em São Vicente, no litoral sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os criminosos, armados com pistolas, renderam o casal e roubaram itens que estavam na mochila. Eles também tiveram acesso às contas bancárias por meio dos celulares das vítimas e molestaram uma delas.

O casal foi libertado após algumas horas de sequestro, mas os criminosos não foram identificados nem localizados. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região, e o caso foi registrado na Delegacia de São Vicente.