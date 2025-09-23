Caso foi registrado na Delegacia de São VicenteReprodução / Google Street View
Casal é sequestrado durante trilha em parque no litoral de SP
Criminosos armados roubaram pertences, acessaram contas bancárias pelo celular das vítimas e molestaram uma delas
Motta barra Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e abre caminho para cassação por faltas
Parlamentar, que está nos Estados Unidos, foi denunciado por coação no curso do processo
Chuvas fortes: SP registra 184 mil imóveis sem energia
Há previsão de mais precipitação para a Grande São Paulo
Presidente da Império de Casa Verde é o principal alvo de operação que mira tráfico de drogas
Polícia cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão. Ação prevê o bloqueio de R$ 291,5 milhões
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Barroso defende que decisão sobre eventual anistia é do Legislativo: 'Está na Constituição'
Ministro foi entrevistado no programa Roda Viva nesta segunda-feira (22)
