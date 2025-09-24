Monumento, presente nas lojas da rede Havan, é uma réplica da Estátua da Liberdade, localizada em Nova York - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/09/2025 12:33 | Atualizado 24/09/2025 13:38

Uma estátua da rede de lojas Havan, localizada na Avenida Honorato Viana, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi incendiada na madrugada desta terça-feira (23). A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar os crimes de dano e incêndio dolosos.

O dono da rede Havan, Luciano Hang, fez duas publicações em suas redes sociais comentando o ocorrido. Na primeira, é possível ver o momento em que o incêndio aconteceu.

Estátua da Havan em Pernambuco é incendiada e Luciano Hang denuncia 'ato de intolerância'



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/1ILWroT5yz — Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2025

Luciano afirma que a ação foi um ataque à liberdade de expressão. "Muito mais que um ataque ao nosso símbolo, foi um ataque ao que acreditamos: o direito de pensar diferente. Em que sociedade estamos vivendo, onde as pessoas não aceitam o contraditório? Este é mais um ato de intolerância contra a Havan, uma empresa presente em todo o Brasil, que gera 22 mil empregos diretos e 120 mil indiretos."

Em outra postagem, Hang compartilhou comentários de internautas sobre o incêndio.

"Compartilho com vocês alguns comentários que vi sobre a nossa estátua, que foi incendiada de forma criminosa na Havan de Petrolina, em Pernambuco. São comentários de ódio, nos quais pessoas comemoram a tragédia e torcem para que outros atos assim aconteçam. Tudo isso porque pensamos diferente", escreveu. O perfil oficial da Havan no Instagram também compartilhou a postagem.

De acordo com Hang, a mesma situação já ocorreu nas unidades de São Carlos (SP) e Porto Velho (RO). "Essa é a terceira estátua que colocam fogo, nas duas anteriores os criminosos ficaram impunes. Você acha isso justo? Triste ver isso! Sempre falo: somos concorrentes de ideias, mas jamais inimigo pessoais, mas infelizmente muitos não pensam assim."

O monumento, presente nas lojas da rede Havan, é uma réplica da Estátua da Liberdade, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, está entre os oito empresários que, em um grupo de WhatsApp, defenderam a possibilidade de um golpe de Estado caso Lula vencesse as eleições.