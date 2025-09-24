Defesa busca suspender a prisão domiciliar de BolsonaroLula Marques/Agência Brasil
Defesa pede liberdade para Bolsonaro após PGR deixá-lo fora de denúncia de coação ao STF
Ex-presidente está preso em casa devido à investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista
Defesa pede liberdade para Bolsonaro após PGR deixá-lo fora de denúncia de coação ao STF
Ex-presidente está preso em casa devido à investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista
Alckmin solicita que Congresso cancele urgência de projeto sobre licenciamento ambiental
Proposta trancou a pauta da Câmara dos Deputados
Democracia é o que está em jogo para a humanidade, alerta Lula nos EUA
Presidente cobrou mais atenção dos governantes às demandas da sociedade civil
Vídeo! Estátua da Havan em Pernambuco é incendiada e Luciano Hang denuncia 'ato de intolerância'
Empresário comentou o incidente nas redes sociais e afirmou que ataques semelhantes já aconteceram nas unidades de São Carlos (SP) e Porto Velho (RO)
STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos
Advogados analisam acórdão para identificar possíveis omissões e pontos a contestar
Michelle Bolsonaro admite que pode disputar as eleições de 2026
Ex-primeira-dama também é cotada para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.