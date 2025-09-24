Lula disse ter recebido com tristeza e consternação a notícia da queda do avião - AFP

Publicado 24/09/2025 14:19

O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou a tragédia em suas redes sociais.

"Recebi com tristeza a notícia da queda de um avião, no Pantanal, que vitimou o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. O professor Yu se notabilizou pela criação do conceito de cidades esponjas, com contribuições notáveis para o urbanismo sustentável, a preservação da biodiversidade e a proteção do planeta. Seu legado continuará inspirando todos que se dedicam à causa ecológica", escreveu.

Alckmin manifestou seus sentimentos aos familiares das vítimas. "Meus mais profundos sentimentos aos familiares de Yu e ao povo chinês, assim como aos amigos e parentes dos cineastas e do piloto Marcelo Pereira de Barros."



Entenda

Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na cidade de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense.



Entre as vítimas está o chinês Kongjian Yu, 62 anos, considerado um dos mais influentes arquitetos e urbanistas da atualidade e criador do conceito das chamadas cidades-esponja, em que se utiliza da própria natureza para tornar os aglomerados urbanos mais resilientes às condições climáticas severas.



O avião pertencia ao piloto Marcelo Pereira de Barros, 59 anos, que também morreu em decorrência da tragédia. As outras duas vítimas da queda do Cessna Aircraft 175, prefixo PT-BAN, são o cineasta Luiz Ferraz, 42 anos, e o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr, 51 anos.



Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estiveram no local do acidente coletando material e informações que possam ajudar a esclarecer as causas da tragédia.

* Com informações da Agência Brasil