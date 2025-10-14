Renan Calheiros participa de audiência sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda na CAE do Senado - Geraldo Magela/Agência Senado

Publicado 14/10/2025 13:47 | Atualizado 14/10/2025 13:47

O relator do projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), criticou nesta terça-feira, 14, a derrubada da medida provisória alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) na Câmara.

"Há, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, um inegável rebaixamento da agenda do País que deveríamos expressar como prioritária em uma democracia representativa, geralmente em favor de castas privilegiadas e que são sempre minorias, mas com complexo de maiorias", disse o parlamentar.

Ele participou de audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.