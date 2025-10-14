Renan Calheiros participa de audiência sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda na CAE do SenadoGeraldo Magela/Agência Senado
Renan Calheiros critica rejeição da MP do IOF pela Câmara
Senador afirmou que há 'um inegável rebaixamento da agenda do País'
Renan Calheiros critica rejeição da MP do IOF pela Câmara
Senador afirmou que há 'um inegável rebaixamento da agenda do País'
Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas
Fortuna repentina chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo
Em julgamento no STF, Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso
Magistrada é presidente do Tribunal Superior Eleitoral
PGR pede condenação dos réus do núcleo de desinformação do golpe
Procurador-geral conectou a campanha de fake news diretamente ao desfecho violento de 8 de Janeiro de 2023
Mulher procura hospital e é presa flagrada com droga introduzida no ânus
Paciente, de 34 anos, precisou passar por cirurgia para retirada da substância
Líder do PCC responsável por execuções é preso no litoral de SP
Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.