Francisco Mairlon Barros Aguiar ficou preso injustamente por 15 anosReprodução / TV Globo

Publicado 15/10/2025 09:53

Distrito Federal - Francisco Mairlon Barros Aguiar deixou o presídio da Papuda, em Brasília (DF), no início da madrugada desta quarta-feira (15). O homem, de 37 anos, foi preso em 2010 como um dos autores do "Crime da 113 Sul", mas acabou inocentado 15 anos depois

A decisão de inocentá-lo foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça de forma unânime. Ele tinha 22 anos na época em que foi encarcerado.

"Não estou nem acreditando. O dia mais feliz da minha vida está sendo hoje. Muita gratidão a todas as pessoas que não desistiram de mim, a ONG Innocence que insistiu, ainda. Família, amigos, não sei nem o que falar. É um momento de êxtase que ninguém pode imaginar. Fora os obstáculos, as adversidades que eu tive que passar aqui dentro, ser bastante resiliente com as coisas que aconteceram", disse em entrevista à TV Globo quando deixou o local.

Anulação

Em julgamento realizado nesta terça-feira (14), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a condenação e determinou o trancamento da ação penal contra Francisco Mairlon, sentenciado a 47 anos de prisão por homicídio qualificado e furto qualificado no caso conhecido como Crime da 113 Sul. O colegiado também determinou a imediata soltura do réu.



Ao classificar o caso como um exemplo de "erro judiciário gravíssimo", o colegiado considerou que as confissões obtidas pela polícia não foram confirmadas na fase judicial do processo, e que é inadmissível uma condenação pelo júri popular apenas com base em elementos do inquérito policial.

113 Sul



Francisco Mairlon foi denunciado e pronunciado com outros dois corréus, Leonardo Campos Alves e Paulo Cardoso Santana, pela morte do advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, da sua esposa, Maria Carvalho Villela, e da empregada do casal. O crime ocorreu no apartamento deles na quadra 113 Sul de Brasília, em agosto de 2009.