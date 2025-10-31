Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpeAFP
Moraes autoriza visita de Nelson Piquet a Bolsonaro
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar há dois meses, por decisão do Supremo
Tebet sobre Rio: 'População sabe que bandido bom é bandido preso, seja rico ou pobre'
Declarações foram dadas em entrevista ao podcast Warren Política, gravado em Brasília e disponibilizado na noite desta sexta-feira (31)
Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação
Até o momento, país têm 59 notificações confirmadas em cinco estados
Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT
Caberá ao Senado aprovar o nome, após sabatina e votação
MP denuncia novamente deputado Binho Galinha, apontado como líder de organização criminosa
Político voltou a ser alvo após denúncias de que continuaria comandando uma organização criminosa sediada em Feira de Santana, no interior da Bahia
Prisão de 30 anos e infiltração de policiais: o que diz o projeto de Lula contra facções
'PL Antifacção' traz mecanismos que aumentam o poder do Estado para 'asfixiar financeiramente' as facções, afirmou presidente
Gleisi Hoffmann critica encontro de governadores de direita: 'Investem na divisão política'
Petista também criticou o que chamou de 'uso político da segurança pública', afirmando que os líderes regionais 'não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro'
