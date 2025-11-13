Sérgio Moro venceria todos os adversários com mais de 50% das intenções de voto em um possível segundo turno - Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Sérgio Moro venceria todos os adversários com mais de 50% das intenções de voto em um possível segundo turno Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 13/11/2025 18:23

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) aparece à frente em todos os cenários avaliados para o cargo de governador do Paraná nas eleições de 2026. Os dados do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quinta-feira, 13, mostram que Moro mantém ampla vantagem sobre os demais possíveis candidatos em todos os cenários simulados.

No primeiro cenário, o senador tem 47,5% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT-PR), com 28,8%, e Guto Silva (PSD-PR), com 1,8%. Entre os entrevistados, 7,2% não souberam ou não opinaram, enquanto 8,8% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Em um segundo cenário, Moro segue na liderança, com 44,2% das intenções de voto. Na sequência aparecem Requião Filho, com 27,5%, e Alexandre Curi (PSD-PR), com 13,8%. Nesse caso, 6,1% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar, e 8,4% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Conforme o levantamento, em eventuais disputas de segundo turno, o senador Sérgio Moro venceria todos os adversários com mais de 50% das intenções de voto.

A pesquisa também avaliou a popularidade do atual governador Ratinho Junior (PSD). Segundo o levantamento, 84,3% dos entrevistados aprovam sua gestão, enquanto 12,5% a desaprovam. Outros 3,2% não souberam ou não opinaram.

Além disso, 38,5% dos eleitores paranaenses afirmaram que o atual governador deveria apoiar Sérgio Moro nas próximas eleições.

O levantamento ouviu 1.508 eleitores em 65 municípios do Paraná, entre os dias 7 e 11 de novembro de 2025. A amostra tem nível de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais, segundo o instituto.