Sérgio Moro venceria todos os adversários com mais de 50% das intenções de voto em um possível segundo turno Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Sérgio Moro lidera em todos os cenários para o governo do Paraná, aponta pesquisa
Senador mantém ampla vantagem sobre os demais possíveis candidatos
STF diz que intervalo de recreio integra jornada de professores
Entendimento do relator é seguido por seis ministros
Vídeo: incêndio atinge estação elétrica de hospital em Fortaleza e bebês são transferidos às pressas
Segundo a secretária de Saúde do Ceará, unidade precisará passar por obras
Brasil recebe doação de US$ 300 milhões para plano de saúde climática
Iniciativa busca adaptar sistemas de saúde aos impactos do aquecimento
Petrobras é nomeada depositária dos combustíveis da Refit retidos pela Receita Federal
Medida teve como base a legislação vigente e um Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto Combustível Legal e a União
Gleisi: presidente quis ouvir experiência de ex-governadores e pauta de segurança
Governo vai se empenhar para convencer o relator do projeto de lei antifacções, o deputado Guilherme Derrite, a fazer novas alterações no texto
