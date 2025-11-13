Rodrigo Pacheco tem sido estimulado por Lula a disputar o governo de Minas GeraisWaldemir Barreto/Agência Senado
Pacheco diz que eventual candidatura ao governo de Minas Gerais não seria pelo PSD
Senador ainda não decidiu se continuará na vida pública
Pacheco diz que eventual candidatura ao governo de Minas Gerais não seria pelo PSD
Senador ainda não decidiu se continuará na vida pública
Sérgio Moro lidera em todos os cenários para o governo do Paraná, aponta pesquisa
Senador mantém ampla vantagem sobre os demais possíveis candidatos
STF diz que intervalo de recreio integra jornada de professores
Entendimento do relator é seguido por seis ministros
Vídeo: incêndio atinge estação elétrica de hospital em Fortaleza e bebês são transferidos às pressas
Segundo a secretária de Saúde do Ceará, unidade precisará passar por obras
Brasil recebe doação de US$ 300 milhões para plano de saúde climática
Iniciativa busca adaptar sistemas de saúde aos impactos do aquecimento
Petrobras é nomeada depositária dos combustíveis da Refit retidos pela Receita Federal
Medida teve como base a legislação vigente e um Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto Combustível Legal e a União
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.