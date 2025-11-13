Nova lei também garante a liberdade religiosa, ressaltando que nenhum aluno será obrigado a participar das atividadesFreepik
Prefeito de Salvador sanciona lei que autoriza uso da Bíblia como material paradidático em escolas
Segundo o texto publicado no Diário Oficial do Município, objetivo da norma é promover o estudo do conteúdo bíblico sob os pontos de vista cultural, histórico, geográfico e arqueológico
Prefeito de Salvador sanciona lei que autoriza uso da Bíblia como material paradidático em escolas
Segundo o texto publicado no Diário Oficial do Município, objetivo da norma é promover o estudo do conteúdo bíblico sob os pontos de vista cultural, histórico, geográfico e arqueológico
Governo mantém críticas após 4ª versão do PL Antifacção de Derrite
Secretário do MJSP aponta problemas no texto que considera 'mal feito'
Pacheco diz que eventual candidatura ao governo de Minas Gerais não seria pelo PSD
Senador ainda não decidiu se continuará na vida pública
Sérgio Moro lidera em todos os cenários para o governo do Paraná, aponta pesquisa
Senador mantém ampla vantagem sobre os demais possíveis candidatos
STF diz que intervalo de recreio integra jornada de professores
Entendimento do relator é seguido por seis ministros
Vídeo: incêndio atinge estação elétrica de hospital em Fortaleza e bebês são transferidos às pressas
Segundo a secretária de Saúde do Ceará, unidade precisará passar por obras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.