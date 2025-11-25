O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)Rosinei Coutinho/STF
Moraes manda comunicar TSE sobre inelegibilidade de Bolsonaro
Ministro determinou a execução da pena do ex-presidente e demais réus
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, vai cumprir pena na penitenciária da Papuda
Ordem de início de cumprimento de pena foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Moraes mantém Bolsonaro na PF em vez de mandá-lo para a Papuda
Ex-presidente foi condenado a mais de 27 de prisão pela trama golpista
STF determina execução das penas de Bolsonaro e mais réus do Núcleo 1
Os mandados de prisão para cumprimento de pena estão sendo cumpridos
Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Eles foram levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília
Bolsonaro quer que aliados cobrem Motta e Alcolumbre por PL da Anistia, diz filho do ex-presidente
Flávio e Carlos Bolsonaro foram visitar o pai nesta terça-feira (25), na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal
