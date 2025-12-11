Para Lula, bom momento da economia brasileira vai favorecer a sua reeleiçãoAgência Brasil
Lula fala da candidatura de Flávio Bolsonaro e acredita que direita perderá as eleições em 2026
Presidente afirmou ainda que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema 'faz política pela internet e conta a mentira que quer'
Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria
Carta alerta para riscos políticos e institucionais da proposta
Moradores acionam PM por suposta cobrança de funcionários da Enel para restabelecer energia
Empregados teriam exigido R$ 1.300 para religar a luz de um condomínio
Eduardo Bolsonaro critica Motta e Paulinho da Força: 'Bonecas de Moraes'
Filho do ex-presidente postou um vídeo nas redes sociais em resposta à notificação de perda de mandato que recebeu da Câmara dos Deputados
Morre aos 38 anos Joyce Prado, diretora de 'Chico Rei Entre Nós'
Cineasta era referência na construção de narrativas negras no audiovisual brasileiro
Sindicalismo vive um estágio muito triste, diz Lula durante a Caravana Federativa em BH
Lula foi dirigente sindical na década de 1970 e foi um dos fundadores do PT em 1980
