Bolsonaro encontra-se preso na superintendência da Polícia Federal em BrasíliaValter Campanato/Agência Brasil
Defesa de Bolsonaro pede autorização para realizar exame na prisão
Moraes determinou que ex-presidente passe por uma perícia médica oficial
Tarcísio vê PL da Dosimetria como avanço possível e defende buscar 'próximos passos'
Governador de São Paulo é apontado como o principal nome da direita para enfrentar Lula em 2026
Lula fala da candidatura de Flávio Bolsonaro e acredita que direita perderá as eleições em 2026
Presidente afirmou ainda que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema 'faz política pela internet e conta a mentira que quer'
Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria
Carta alerta para riscos políticos e institucionais da proposta
Moradores acionam PM por suposta cobrança de funcionários da Enel para restabelecer energia
Empregados teriam exigido R$ 1.300 para religar a luz de um condomínio
Eduardo Bolsonaro critica Motta e Paulinho da Força: 'Bonecas de Moraes'
Filho do ex-presidente postou um vídeo nas redes sociais em resposta à notificação de perda de mandato que recebeu da Câmara dos Deputados
