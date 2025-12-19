Nas imagens, é possível ver passageiros tropeçando e caindo uns sobre os outros - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/12/2025 10:25

Um acidente em uma escada rolante na estação Brás da CPTM, em São Paulo, deixou 13 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18). Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o caos durante o incidente.

Nas imagens, é possível ver passageiros tropeçando e caindo uns sobre os outros, enquanto alguns chegam a pular da escada rolante. Treze pessoas ficaram feridas, sendo que quatro precisaram ser levadas a hospitais da região, como o Hospital Salvaluz, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e as UPAs Tatuapé e Mooca. As demais nove sofreram apenas escoriações leves.

Em nota, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) afirmou que o acidente foi causado pelo "mau uso do equipamento".

"CPTM lamenta a ocorrência de queda de passageiros na escada rolante da Estação Brás, na plataforma da Linha 10-Turquesa, sentido Rio Grande da Serra, ocorrida na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 8h30. Ao todo 13 pessoas ficaram feridas, todas encaminhadas a unidades de saúde da região (UPAs Tatuapé e Mooca, Hospital Salva Luz e Santa Casa), sendo nove com ferimentos leves e quatro encaminhadas pelos resgates (SAMU e Corpo de Bombeiros). O acidente ocorreu devido a mau uso do equipamento. Um carrinho de compras enroscou na lateral da escada, provocando a queda das pessoas", diz a nota.

O acidente ocorreu na estação Brás, que dá acesso à plataforma da Linha 10-Turquesa da CPTM, no sentido Rio Grande da Serra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi realizado pela própria CPTM.