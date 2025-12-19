Suspeitos foram identificado pelas câmeras da biblioteca e pelas outras que operam no centro de São Paulo - Divulgação

Ele foi detido temporariamente pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). As autoridades também já identificaram um terceiro suspeito e trabalham para localizá-lo.



Felipe dos Santos Fernandes Quadra, o



Invasão A polícia de São Paulo prendeu o segundo homem envolvido no roubo das obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade no início de dezembro.Ele foi detido temporariamente pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). As autoridades também já identificaram um terceiro suspeito e trabalham para localizá-lo.Felipe dos Santos Fernandes Quadra, o primeiro a ser capturado , está preso desde o dia seguinte ao crime. Assim como seus parceiros, Quadra também foi identificado pelas câmeras da biblioteca e pelas outras que operam no centro de São Paulo . Até o momento, as obras não foram recuperadas.





Quadra e seu parceiro agiram rapidamente, pegaram as peças e colocaram em sacolas. Imediatamente, saíram pela porta da frente da biblioteca.



A prefeitura de São Paulo Os criminosos levaram, no dia 7, oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade. Eles renderam uma vigilante e também um casal que visitava o local. Era o último dia do evento.Quadra e seu parceiro agiram rapidamente, pegaram as peças e colocaram em sacolas. Imediatamente, saíram pela porta da frente da biblioteca.A prefeitura de São Paulo acionou a Interpol , polícia internacional, para evitar que as peças sejam comercializadas no exterior.

Inaugurada em 1926, a Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do Brasil, com um acervo de 327 mil livros, incluindo 51 mil obras raras. Tombada em 1992, o prédio em estilo Art Déco foi reformado entre 2007 e 2011. O prédio fica localizado na Rua da Consolação e recebeu seu nome em 1960, em homenagem ao escritor Mário de Andrade.

