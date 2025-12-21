Eduardo BolsonaroSaul Loeb / AFP
Eduardo Bolsonaro não pode ter passaporte apátrida, mas pode voltar ao Brasil
De acordo com a ONU, apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país
Incêndio em apartamento deixa três mortos e mata dois animais
Fogo atingiu residência no 14º andar; causas ainda são investigadas
Solstício faz deste domingo o dia mais longo do ano
Verão começou oficialmente às 12h03 (horário de Brasília)
Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua
'Muitos se juntam também para conspirar contra', afirmou em missa
Cachorro sobrevive a acidente e fica ao lado de tutora morta no Espírito Santo
Engenheira, de 31 anos, faleceu após colisão entre carro e caminhão na ES-297, em Mimoso do Sul
Brasil não assina comunicado sobre Venezuela liderado pela Argentina
Planalto vê risco de documento respaldar ação militar dos Estados Unidos
