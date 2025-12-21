Fernanda Torres em propaganda das Havaianas criticada pela direita - Reprodução

Fernanda Torres em propaganda das Havaianas criticada pela direita Reprodução

Publicado 21/12/2025 21:38 | Atualizado 21/12/2025 21:41

Políticos e militantes de direita passaram a defender, neste domingo (21), um boicote à Havaianas após a divulgação de uma campanha publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres. O movimento ganhou força nas redes sociais depois de um trecho do comercial em que a atriz diz para não se começar o ano com o “pé direito”.

O deputado federal Nikolas Ferreira publicou um story no Instagram com a frase: “A partir de hoje, nem todo mundo usará…”. Já a deputada Bia Kicis afirmou que deixaria de consumir produtos da marca e declarou: “Se as Havaianas não nos querem, nós também não queremos as Havaianas”. Em outro vídeo, a parlamentar aparece jogando um par de chinelos da empresa em um cesto de lixo.

Na peça publicitária, no entanto, a fala de Fernanda Torres segue em tom motivacional. Após a referência ao “pé direito”, a atriz completa: “O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés.”

Desde a campanha do filme Ainda Estou Aqui para o Oscar deste ano, Fernanda Torres tem sido alvo de críticas de setores da direita. O longa aborda a denúncia de um crime cometido durante o regime militar brasileiro (1964–1985), período frequentemente defendido e exaltado por integrantes desse espectro político.