Fernanda Torres em propaganda das Havaianas criticada pela direita Reprodução
Direita convoca boicote à Havaianas após propaganda com Fernanda Torres
Movimento ganhou força nas redes sociais depois de um trecho do comercial em que a atriz diz para não se começar o ano com o 'pé direito'
Foragido, Alexandre Ramagem vai dar curso online, anuncia mulher
Segundo ela, o bloqueio das contas bancárias no Brasil impede qualquer forma direta de doação
Eduardo Bolsonaro não pode ter passaporte apátrida, mas pode voltar ao Brasil
De acordo com a ONU, apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país
Incêndio em apartamento deixa três mortos e mata dois animais
Fogo atingiu residência no 14º andar; causas ainda são investigadas
Solstício faz deste domingo o dia mais longo do ano
Verão começou oficialmente às 12h03 (horário de Brasília)
Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua
'Muitos se juntam também para conspirar contra', afirmou em missa
