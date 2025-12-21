Dois irmãos morrem afogados em piscina durante festa familiar em SP - Reprodução

Publicado 21/12/2025 22:29

Duas crianças morreram após se afogarem na piscina de uma chácara na noite deste sábado (20), no interior de São Paulo. O caso ocorreu em Dracena e vitimou Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses, e Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, irmãos por parte de pai.

De acordo com o registro policial, a família havia alugado o espaço para uma confraternização. Durante o encontro, as crianças estavam na área externa da propriedade quando acabaram entrando na piscina sem que os adultos percebessem imediatamente.

A situação foi notada por um familiar, que acionou socorro ao ver os irmãos submersos. Um homem que passava pela região ouviu os pedidos de ajuda, entrou na chácara e participou do resgate, realizando tentativas de reanimação em uma das vítimas.

As crianças foram colocadas em um carro da família e levadas em direção ao hospital. No percurso, o grupo encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que deu continuidade ao atendimento pré-hospitalar. Apesar das manobras realizadas, os dois irmãos não resistiram e tiveram as mortes confirmadas no Pronto Atendimento Municipal.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames. O caso foi registrado como mortes suspeitas, e a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do afogamento.

