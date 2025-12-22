O hacker Walter DelgattiLula Marques/ Agência Brasil
PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti
Hacker cumpre prisão por ter invadido o sistema eletrônico do CNJ
Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada
Governo federal investiu cerca de R$ 172 milhões na obra
Após cassação de mandatos, Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Os dois deixaram o Brasil e moram nos EUA há meses
Presos fogem de cadeia no interior de SP; dois seguem foragidos
Guarda municipal teria deixado a cela destrancada
Helena e Ravi lideram lista de nomes mais registrados de 2025; veja ranking
Escolhas refletem não apenas preferências individuais, mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras
Mercadante é vaiado ao elogiar governo Lula em evento com Tarcísio em São Paulo
Presidente do BNDES destacou indicadores econômicos e cobrou reconhecimento do banco no financiamento do Rodoanel Norte
