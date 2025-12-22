Câmara dos Deputados cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem - Reprodução/ internet

Câmara dos Deputados cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e RamagemReprodução/ internet

Publicado 22/12/2025 14:54 | Atualizado 22/12/2025 15:01

A Câmara dos Deputados cancelou os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), que tiveram os mandatos cassados pela Mesa Diretora da Casa na última quinta-feira (18). Os dois deixaram o Brasil e moram nos Estados Unidos há meses.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu o mandato por excesso de faltas. Já o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi cassado por ter sido condenado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos de prisão.

A direção da Casa entendeu que ele ultrapassaria futuramente o limite de faltas com a permanência no exterior ou com o retorno ao Brasil, já que teria de cumprir a pena em regime fechado.



A medida foi comunicada aos ex-parlamentares em ofícios da Segunda Secretaria da Casa, que é a repartição responsável pela emissão de documentos oficiais de viagem. A decisão foi tomada com base em um decreto que trata das regras para a disponibilização de passaportes diplomáticos a autoridades.

De acordo com a norma, apenas deputados e senadores com mandato vigente têm direito ao documento. Além dos políticos, a Câmara também cancelou os documentos emitidos em nome das mulheres e filhos de Eduardo e Ramagem.

Nos ofícios enviados aos dois, a Segunda Secretaria da Casa informou que a medida já foi comunicada ao Ministério das Relações Exteriores, responsável por emitir os documentos. O órgão também solicitou que os ex-parlamentares devolvam os passaportes.