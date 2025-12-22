Mercadante participou da cerimônia de entrega do primeiro trecho do Rodoanel Norte em ArujáReprodução / Redes sociais
Mercadante é vaiado ao elogiar governo Lula em evento com Tarcísio em São Paulo
Presidente do BNDES destacou indicadores econômicos e cobrou reconhecimento do banco no financiamento do Rodoanel Norte
Flávio Bolsonaro participará de evento com Netanyahu em Israel
Encontro será realizado em Jerusalém em 26 e 27 de janeiro de 2026
Laudo da PF aponta que Bolsonaro soluça até 40 vezes por minuto
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado
Homem é morto a tiros pelo próprio irmão após briga por consumo de água em SP
Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta Honda Bros
Vídeo: Eduardo Bolsonaro incentiva boicote à Havaianas e joga chinelos no lixo
Político que está nos EUA critica campanha publicitária da fabricante de sandálias por entender que ela faz oposição à direita
