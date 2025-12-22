Momento foi flagrado por um drone que passava na regiãoReprodução / Redes sociais
Homem é morto a tiros pelo próprio irmão após briga por consumo de água em SP
Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta Honda Bros
Laudo da PF aponta que Bolsonaro soluça até 40 vezes por minuto
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado
Vídeo: Eduardo Bolsonaro incentiva boicote à Havaianas e joga chinelos no lixo
Político que está nos EUA critica campanha publicitária da fabricante de sandálias por entender que ela faz oposição à direita
Homem é suspeito de matar ex-companheira a facadas em Osasco
Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica, mas não chegaram a tempo
Lula sanciona alta de 8% em salários do Judiciário em 2026
Presidente vetou reajuste em 2027 e 2028
