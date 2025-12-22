Momento foi flagrado por um drone que passava na região - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/12/2025 10:50 | Atualizado 22/12/2025 12:25

Um homem de 43 anos, identificado como Eribaldo Andrade Santana, foi morto a tiros pelo irmão, de 41, no último sábado (20), na Rua Suzano, no bairro Vila Áurea, em Guarujá, no litoral de São Paulo, após uma briga por causa do consumo de água na casa em que moravam.

O momento foi flagrado por um drone que passava pela região. Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta Honda Bros, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Uma testemunha presenciou o ocorrido e relatou o fato às autoridades.

O SAMU foi acionado para atender à ocorrência e constatou o óbito da vítima no local. O caso foi registrado como homicídio no 1º DP de Guarujá.