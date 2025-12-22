Mulher assassinada era Simone Pereira de Oliveira, de 44 anos, que trabalhava como cabeleireira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/12/2025 09:38 | Atualizado 22/12/2025 12:27

A Polícia Civil de São Paulo procura um homem suspeito de ter matado a ex-companheira a facadas na noite do último sábado, 20, em Osasco, na Grande São Paulo.

A mulher assassinada era Simone Pereira de Oliveira, de 44 anos, que trabalhava como cabeleireira. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas não sobreviveu. Já o homem é Vagner Santos, de 40 anos, ex-companheiro dela, que fugiu após o incidente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o crime ocorreu na Rua Maria do Céu Henrique Barbosa. Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica, mas não chegaram a tempo.

As buscas por Vagner Santos continuam. Exames periciais foram solicitados para a investigação e o caso foi registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.

Feminicídios

São Paulo tem visto uma escalada de feminicídios nas últimas semanas. Em outros episódios, uma mulher foi morta a tiros na farmácia em que trabalhava, outra foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê e teve as pernas amputadas e uma terceira vítima foi jogada do 10º andar de um prédio. Uma quarta mulher foi atropelada propositalmente pelo ex e ficou gravemente ferida.

Em casos similares, uma mulher foi morta a facadas em Santo André e uma agente penal e o filho de quatro anos foram assassinados pelo ex-marido dela e pai da criança. Em Osasco, uma mulher foi esfaqueada e se jogou de um carro em movimento para sobreviver.

A cidade de São Paulo já havia registrado nos dez primeiros meses de 2025 o maior número de feminicídios da série histórica, iniciada em 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. Segundo dados da secretaria estadual, entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos. O número é maior do que o registrado em todos os anos desde 2015. Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

Segundo o novo secretário de Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves, o primeiro foco de sua gestão será combater o feminicídio.