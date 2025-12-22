Eduardo Bolsonaro grava vídeo jogando chinelos no lixo - Reprodução/ redes sociais

Publicado 22/12/2025 09:46

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais neste domingo (21) para anunciar um boicote à Havaianas , após a marca lançar uma campanha de fim de ano que passou a ser criticada por apoiadores da direita. No vídeo, ele aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa e acusa a publicidade de carregar uma mensagem política.

O político está nos Estados Unidos e teve o mandato cassado por faltas pela mesa diretora da Câmara dos Deputados.

A reação ocorre em meio à repercussão de uma peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, em que ela afirma não desejar que as pessoas "comecem o ano com o pé direito". No vídeo, a atriz diz que prefere que o público inicie 2026 "com os dois pés", incentivando uma postura mais ativa e menos associada à sorte.

Na gravação, Eduardo diz que imaginava que as Havaianas eram um símbolo nacional, inclusive, sendo utilizadas por estrangeiros.

"Só que eu me enganei, eles escolheram para ser a garota propaganda da sandália uma pessoa declaradamente de esquerda. Uma pessoa que não está nem aí, ou melhor, defende a prisão da Débora do batom da Adalgilza, da Iraci Nagoshi e ainda fala para você não começar o ano com o pé direito", afirmou.

Após as críticas, Eduardo joga "o pé direito e o esquerdo" no lixo e ainda sugere que o departamento de marketing da empresa brasileira se aconselhe com uma produtora de cervejas, que, diz ele, se "descolou da realidade" nos EUA e teve um prejuízo bilionário.

Veja o vídeo: