Presidente LulaReprodução / Youtube
Lula sanciona alta de 8% em salários do Judiciário em 2026
Presidente vetou reajuste em 2027 e 2028
Dois irmãos morrem afogados em piscina durante festa familiar em SP
Crianças chegaram a ser socorridas e levadas ao hospital, mas não resistiram
Direita convoca boicote à Havaianas após propaganda com Fernanda Torres
Movimento ganhou força nas redes sociais depois de um trecho do comercial em que a atriz diz para não se começar o ano com o 'pé direito'
Foragido, Alexandre Ramagem vai dar curso online, anuncia mulher
Segundo ela, o bloqueio das contas bancárias no Brasil impede qualquer forma direta de doação
Eduardo Bolsonaro não pode ter passaporte apátrida, mas pode voltar ao Brasil
De acordo com a ONU, apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país
Incêndio em apartamento deixa três mortos e mata dois animais
Fogo atingiu residência no 14º andar; causas ainda são investigadas
