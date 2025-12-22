Jogo simples custa R$ 6 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 22/12/2025 12:20 | Atualizado 22/12/2025 12:21

Um dos eventos mais aguardados do ano, o sorteio especial da Mega da Virada 2025, promete um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, sendo o maior valor da história da loteria. As apostas estão abertas e 17ª edição do concurso será realizada no dia 31.

Na hora de fazer uma "fezinha", tem gente que se apega a tudo. Placa de carro, data de aniversário do filho e até mesmo em jogo de cartas. Sonho então, nem se fala: é o número certo que vai te levar ao prêmio milionário. Tem ainda os que preferem "seguir o instinto".

Se você é daqueles que escolhe os números de forma aleatória ou insiste nas dezenas preferidas, o Caixa Notícias te conta quais foram os números mais sorteados nos 16 anos de Mega da Virada. São eles:

- Número 10, sorteador 5 vezes

- Números 05 e 34, sorteados 4 vezes

- Números 03, 20, 34, 36, 41, 56 e 58, sorteados 3 vezes

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. No caso dos bolões online, o prazo vai até 20h30, com compras exclusivas pelo portal e aplicativo das Loterias Online.



Quem optar pela aposta pela internet pode pagar via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos. A aposta simples custa R$ 6.