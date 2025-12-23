Veículo foi cercado por duas motocicletas e três assaltantes - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na região da Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22).



O PM estava dentro do carro, em frente a um condomínio, quando um dos assaltantes fez o disparo. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.



O vídeo mostra o veículo sendo cercado por duas motocicletas e três assaltantes podem ser vistos. Um deles vai até a porta do passageiro e impede que o policial deixe o carro.



Na porta do motorista, um dos assaltantes aponta uma arma para dentro do veículo e dispara. Os três deixam a cena e o policial consegue abrir a porta, caindo na calçada, desacordado.



Pouco depois, ele consegue pedir por ajuda e recebe auxílio de um homem que sai do condomínio. Dados da câmera de segurança mostram que a ação aconteceu pouco depois das 16h.



Outros vídeos filmados por locais mostram o agente recebendo socorro por meio do helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM).



A corporação informou que a vítima é um policial aposentado, sargento da reserva. O PM baleado foi atendido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado pelo Águia 12 até o Hospital das Clínicas.



Não há atualização sobre o estado de saúde atual da vítima. O boletim de ocorrência foi registrado no 42º Distrito, no Parque São Lucas.



Durante a ocorrência, as viaturas que foram até o local receberam informações de que os mesmos assaltantes fizeram outra abordagem, pouco antes de balearem o PM. No roubo anterior, os assaltantes levaram celular e aliança da vítima, que estava em uma Mercedes-Benz.