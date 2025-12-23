Incêndio consumiu apenas o apartamento onde a ocorrência teve início, com a explosão - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 23/12/2025 10:31 | Atualizado 23/12/2025 10:31

Ao menos duas pessoas ficaram feridas e uma inalou fumaça após uma explosão que atingiu um apartamento em um condomínio no bairro Parque da Matriz, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 22, e causou um incêndio no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 17h, pelotões de Cachoeirinha e de Gravataí foram acionados para a ocorrência em um apartamento. Há informações de que a explosão tenha causado o incêndio.

"Um casal de moradores foi conduzido ao hospital com queimaduras. Outra pessoa foi conduzida ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por inalação de fumaça", disse a corporação.



O incêndio consumiu apenas o apartamento onde a ocorrência teve início, com a explosão. As causas estão sendo apuradas pela perícia.