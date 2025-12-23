Presidente LulaDivulgação/ redes sociais/ CanalGov
Lula assina decreto que reconhece música gospel como manifestação cultural
Em aceno a eleitorado evangélico, texto foi anunciado em cerimônia com religiosos
Tarcísio diz que Rodoanel atrasou por misto de incompetência, falta de planejamento e corrupção
Governador de SP afirma que investigações da Lava Jato e abandono das obras exigiram retrabalho complexo
Lula dá posse a Gustavo Feliciano e novo ministro defende turismo popular
Feliciano assumiu o cargo após indicação do União Brasil
Moraes diz que reunião com presidente do Banco Central foi para discutir Lei Magnitsky e não cita Master
Ministro do STF afirmou que falou de consequências da sanção imposta por Trump
CEO da empresa sul-coreana responsável por foguete que explodiu em Alcântara pede desculpas
Falha ocorreu cerca de 30 segundos após a decolagem e não deixou feridos, segundo a FAB
Mega da Virada: Saiba quais são os estados com mais ganhadores no sorteio
RJ é o quarto com maior número de vencedores
