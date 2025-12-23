Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)AFP
Moraes diz que reunião com presidente do Banco Central foi para discutir Lei Magnitsky e não cita Master
Ministro do STF afirmou que falou de consequências da sanção imposta por Trump
CEO da empresa sul-coreana responsável por foguete que explodiu em Alcântara pede desculpas
Falha ocorreu cerca de 30 segundos após a decolagem e não deixou feridos, segundo a FAB
Mega da Virada: Saiba quais são os estados com mais ganhadores no sorteio
RJ é o quarto com maior número de vencedores
Bolsonaro cancela entrevista e alega 'questão de saúde'
Ex-presidente enviou um bilhete informando a decisão
Policial vestido de Papai Noel prende foragido na rodoviária de Porto Alegre
Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o crime que motivou o mandado
