De acordo com a corporação, disfarce foi adotado para facilitar aproximação sem levantar suspeitasReprodução / Redes sociais
Policial vestido de Papai Noel prende foragido na rodoviária de Porto Alegre
Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o crime que motivou o mandado
Policial é baleado em tentativa de assalto na Zona Leste de SP
Vítima estava dentro do carro estacionado
Homem mata ex-companheira a facadas mesmo com medida protetiva em MG
Vítima havia denunciado ameaças e violência psicológica; suspeito foi preso horas depois
Empresário de gigante do setor agrícola, vice-prefeito no RS é resgatado de sequestro
Polícia prendeu um dos envolvidos no crime
Lula assina indulto de Natal e deixa de fora condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro
Decreto foi publicado no Diário Oficial da União
