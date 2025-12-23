Jogo simples custa R$ 6 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 23/12/2025 11:36

Um dos eventos mais aguardados do ano, o sorteio especial da Mega da Virada 2025, promete um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, sendo o maior valor da história da loteria. As apostas estão abertas e a 17ª edição do concurso será realizada no dia 31.

Veja quais são os estados mais vencedores:

- São Paulo: 31 bilhetes premiados

- Minas Gerais: 14 bilhetes premiados

- Bahia: 13 bilhetes premiados

- Rio de Janeiro: 11 bilhetes premiados

- Paraná: 11 bilhetes premiados

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. No caso dos bolões online, o prazo vai até 20h30, com compras exclusivas pelo portal e aplicativo das Loterias Online.



Quem optar pela aposta pela internet pode pagar via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos. A aposta simples custa R$ 6.