Um dos eventos mais aguardados do ano, o sorteio especial da Mega da Virada 2025, promete um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, sendo o maior valor da história da loteria. As apostas estão abertas e a 17ª edição do concurso será realizada no dia 31.
Veja quais são os estados mais vencedores:
- São Paulo: 31 bilhetes premiados
- Minas Gerais: 14 bilhetes premiados
- Bahia: 13 bilhetes premiados
- Rio de Janeiro: 11 bilhetes premiados
- Paraná: 11 bilhetes premiados
As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. No caso dos bolões online, o prazo vai até 20h30, com compras exclusivas pelo portal e aplicativo das Loterias Online.
Quem optar pela aposta pela internet pode pagar via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos. A aposta simples custa R$ 6.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.