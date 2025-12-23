O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Sergio Lima/AFP

Publicado 23/12/2025 11:12 | Atualizado 23/12/2025 11:13

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que daria nesta terça-feira, 23, ao portal Metrópoles. Segundo o site, o cancelamento foi informado pelo próprio Bolsonaro, em um bilhete que dizia: "Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde."



Seria a primeira entrevista do ex-chefe do Executivo após ser preso, em 22 de novembro. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ele ainda tem sofrido com as crises de soluço e precisa passar por uma cirurgia após descobrir hérnias nas duas pernas.



"Ao fazer o exame de imagem, ele acaba descobrindo que tem, além desta hérnia na perna direita, tem uma também na perna esquerda. Como é uma hérnia, ou seja, um espaço entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo, e sai através do músculo, ele pode fazer um estrangulamento na dobra do intestino. E ele será obrigado a fazer uma nova cirurgia, que é muito mais agressiva", disse Flávio na semana passada.