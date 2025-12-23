Assessor de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o coronel da PM André Costa - Reprodução

Assessor de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o coronel da PM André CostaReprodução

Publicado 23/12/2025 14:40 | Atualizado 23/12/2025 14:42

No início de dezembro, o profissional republicou um post de uma matéria do portal "Metrópoles" com o resultado da pesquisa Genial/Quaest, que mostrava que 62% dos entrevistados diziam não votar em Flávio, mesmo com a bênção do ex-presidente. A informação foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pela reportagem do O Dia.

Veja:

fotogaleria

De acordo com o "Metrópoles", também no começo de dezembro, André chegou a classificar a notícia, de que o senador havia sido escolhido como candidato do ex-presidente ao Palácio do Planalto em 2026, como "ridícula"."Pergunte se alguém ouviu a voz de Bolsonaro. Pergunte se alguém leu uma carta de Bolsonaro. Esquece! Michelle não fala com a imprensa para dar esse tipo de informação. Ridícula essa matéria", escreveu.Ao portal, o coronel negou que seria contrário à candidatura do filho do ex-presidente e disse que sua posição é a mesma do PL. Sobre as postagens, o assessor alegou que o compartilhamento não é intencional."Minha posição em relação à candidatura do senador Flávio Bolsonaro é a mesma do partido. Estou fechado com ele. Nem me lembro desses posts aos quais você se refere. Quando recebo mensagens de perfis que eu sigo, em especial perfis de direita, tenho por costume curtir e repostar todas as postagens para ajudar no engajamento desses perfis e, muitas vezes, nem presto atenção no conteúdo. Se houve essas repostagens, o conteúdo passou despercebido", afirmou ao "Metrópoles".