Autoridades afirmam que ataques a ônibus foram uma ação orquestradaInstagram/Reprodução
Mais de 50 ônibus de uma mesma empresa são apedrejados no Distrito Federal
Ataques ocorreram em várias regiões na noite desta quinta-feira
Toffoli prorroga investigação sobre fraudes no Master por 60 dias
Pedido foi apresentado pela Polícia Federal
Senadores e deputados pedem suspeição de Toffoli por elo de irmãos com cunhado de Vorcaro
Até parlamentares da base governistas questionam a atuação do ministro do STF
Ministro do Trabalho diz que 'governo precisa pensar nas próximas reformas, uma delas a da renda'
Luiz Marinho defende a taxação de bilionários e um salário mínimo justo
Dino determina aceleração de auditoria de emendas ao SUS
Novo calendário deve ser entregue em até 10 dias
'Continuaremos lutando para levá-lo para casa', diz Michelle Bolsonaro
Provável candidata nas eleições de outubro, Michelle pediu a seus seguidores nas redes sociais que sua atuação como mulher de Jair Bolsonaro não seja usada com fins políticos
