Para Flávio Dino, capacidade operacional do Denasus está "aquém dos novos desafios"Reprodução / Instagram
Dino determina aceleração de auditoria de emendas ao SUS
Novo calendário deve ser entregue em até 10 dias
'Continuaremos lutando para levá-lo para casa', diz Michelle Bolsonaro
Provável candidata nas eleições de outubro, Michelle pediu a seus seguidores nas redes sociais que sua atuação como mulher de Jair Bolsonaro não seja usada com fins políticos
Irmã de Ricardo Nunes é solta e vai cumprir medidas restritivas
Janaina Reis Miron era alvo de mandados de prisão por desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante
Malafaia chama Damares de 'cínica' e 'mentirosa' e amplia embate com a senadora
A troca de ataques entre o pastor e a parlamentar começou no domingo
Toffoli manda PF mudar cronograma de depoimentos do caso Master
Prazo anterior estipulado pela Polícia Federal era de seis dias
Não há indícios de fraude em concurso de delegado em São Paulo, dizem autoridades
Após prisão de aprovada no certame, Polícia Civil dará prosseguimento às investigações
