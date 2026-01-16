Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 16/01/2026 16:19

Um dia depois de comemorar a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a defender o retorno do marido para a prisão domiciliar.

"Ainda que hoje as instalações do complexo sejam menos prejudiciais à sua saúde e lhe tragam mais dignidade, continuaremos lutando para levá-lo para casa", escreveu Michelle em seu perfil no Instagram.

Provável candidata nas eleições de outubro, Michelle pediu a seus seguidores nas redes sociais que sua atuação como mulher de Jair Bolsonaro não seja usada com fins políticos. "Àqueles que também amam e defendem o meu amor, o nosso líder, peço que não me levem ao tribunal do julgamento pessoal, que não se apressem em me julgar ou a criar rótulos de conotação política".

Em uma publicação cheia de referências bíblicas, Michelle afirmou que dará sua vida por Bolsonaro e pediu aos apoiadores do marido para que continuem confiando no ex-presidente. "Confiem nele (Jair). Confiem em mim. Confiem em Deus! Foi com entrega, sofrimento e dor que ele governou e cuidou do nosso povo. Eu farei tudo e darei a minha vida pelo meu marido, porque ele entregou a vida dele pelos brasileiros e pelo Brasil", afirmou.

Ontem, 15, Michelle comemorou a transferência de Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. Antes, ele estava na Superintendência da Polícia Federal (PF).

"Continuo confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo acontece no tempo do nosso amado Pai, e não no nosso. Sou grata a todos da PF que, durante o período em que o meu amor esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Que Deus os recompense e os abençoe grandemente. Estou a caminho do complexo para ver o meu amor", escreveu a ex-primeira-dama.

A postagem foi feita pouco depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a transferência de Bolsonaro.

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m², e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.