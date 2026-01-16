Decisão de Toffoli interfere diretamente na condução da investigação da PFSergio Lima / AFP
Toffoli manda PF mudar cronograma de depoimentos do caso Master
Prazo anterior estipulado pela Polícia Federal era de seis dias
Não há indícios de fraude em concurso de delegado em São Paulo, dizem autoridades
Após prisão de aprovada no certame, Polícia Civil dará prosseguimento às investigações
AGU vai investigar apagões em São Paulo; ordem partiu de Lula
Portaria cria grupo para avaliar casos e medidas adotadas pela Enel
'Fiz o que tinha que fazer': bolsonaristas reagem à declaração de Alexandre de Moraes
Deputado Rodrigo Valadares classificou a fala do ministro do STF como 'deboche'
Bolsonaro gostou de transferência para a Papudinha, dizem aliados
Ex-presidente deixou a sede da Superintendência PF em Brasília
Lula diz que valor do salário mínimo é 'muito baixo' e que trabalhadores devem cobrar governo por aumento
Presidente também defendeu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
