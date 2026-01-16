Decisão de Toffoli interfere diretamente na condução da investigação da PF - Sergio Lima / AFP

Publicado 16/01/2026 14:52

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal altere o cronograma de colheita de depoimentos dos investigados no caso do Banco Master para concentrar as diligências em apenas dois dias — antes, eram seis.

Os depoimentos ocorreriam ao longo da última semana de janeiro e primeira de fevereiro. Estavam previstas novas oitivas do dono do Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e de outros investigados.

Toffoli, porém, determinou que a PF realize todos os depoimentos em apenas dois dias, em uma sala de audiências no STF.

Com isso, a PF avisou aos advogados que as datas inicialmente marcadas estavam canceladas e que será definido ainda um novo cronograma.

Trata-se de mais uma decisão do ministro que interfere diretamente na condução da investigação pela PF. Na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta semana, Toffoli havia retirado da PF a responsabilidade de guardar e analisar os materiais apreendidos - ele recuou parcialmente da ordem após ter sido alvo de críticas.