Lula e ministro Luiz Marinho com medalha comemorativa dos 90 anos do salário mínimoRicardo Stuckert / Ministério do Trabalho e Emprego
Ministro do Trabalho diz que 'governo precisa pensar nas próximas reformas, uma delas a da renda'
Luiz Marinho defende a taxação de bilionários e um salário mínimo justo
Dino determina aceleração de auditoria de emendas ao SUS
Novo calendário deve ser entregue em até 10 dias
'Continuaremos lutando para levá-lo para casa', diz Michelle Bolsonaro
Provável candidata nas eleições de outubro, Michelle pediu a seus seguidores nas redes sociais que sua atuação como mulher de Jair Bolsonaro não seja usada com fins políticos
Irmã de Ricardo Nunes é solta e vai cumprir medidas restritivas
Janaina Reis Miron era alvo de mandados de prisão por desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante
Malafaia chama Damares de 'cínica' e 'mentirosa' e amplia embate com a senadora
A troca de ataques entre o pastor e a parlamentar começou no domingo
Toffoli manda PF mudar cronograma de depoimentos do caso Master
Prazo anterior estipulado pela Polícia Federal era de seis dias
