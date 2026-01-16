Chuva intensa atinge a Zona Leste de São PauloPaulo Pinto/Agência Brasil
Chuva provoca transbordamento de córregos e alagamentos em São Paulo
Defesa Civil emitiu alerta severo
Chuva provoca transbordamento de córregos e alagamentos em São Paulo
Defesa Civil emitiu alerta severo
IBP: impedir importação de biodiesel contraria princípio da livre concorrência
Proposta está em discussão no Ministério de Minas e Energia
Mais de 50 ônibus de uma mesma empresa são apedrejados no Distrito Federal
Ataques ocorreram em várias regiões na noite desta quinta-feira
Toffoli prorroga investigação sobre fraudes no Master por 60 dias
Pedido foi apresentado pela Polícia Federal
Senadores e deputados pedem suspeição de Toffoli por elo de irmãos com cunhado de Vorcaro
Até parlamentares da base governistas questionam a atuação do ministro do STF
Ministro do Trabalho diz que 'governo precisa pensar nas próximas reformas, uma delas a da renda'
Luiz Marinho defende a taxação de bilionários e um salário mínimo justo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.