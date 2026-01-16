Chuva intensa atinge a Zona Leste de São Paulo - Paulo Pinto/Agência Brasil

Chuva intensa atinge a Zona Leste de São PauloPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 16/01/2026 18:20

A chuva que cai na cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 16, deixa a cidade em estado de atenção para alagamentos, segundo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da capital paulista.

O órgão também colocou os distritos de Sapopemba e Guaianases, ambos na Zona Leste, com o status de alerta (cor vermelha, a mais grave) para o risco de alagamentos. Conforme o CGE, já há transbordamento nas duas regiões.

A Defesa Civil disparou um alerta severo por conta das tempestades que atingem a capital. "Chuva forte se espalhando pela capital paulista. Tem raios, ventos e condição para granizo", informou o comunicado.