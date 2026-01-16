Lula também defendeu o enfrentamento à disseminação de mentiras na internet - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 16/01/2026 18:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que opositores políticos compartilham mentiras e fake news diariamente. A declaração foi feita durante uma cerimônia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 16.

Lula disse que influenciadores que falam bobagem conseguem milhões de seguidores nas redes sociais. Em seguida, mencionou Bolsonaro.

"A gente precisa enfrentar esse debate e não se acovardar diante das mentiras e fake news que essa gente faz todo santo dia. Eu não conheço ninguém que ensina uma coisa séria e tenha 4 milhões de seguidores. Mas, se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões", afirmou.

A declaração ocorre três dias após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, publicar um vídeo em que afirma que o governo teria retomado, "de forma escondida", uma norma que permitiria o monitoramento de transações via Pix. A publicação alcançou milhões de visualizações, com mais de 100 mil comentários e quase 1 milhão de compartilhamentos.

Como mostrou o Estadão Verifica, a informação é enganosa. A regra mencionada por Nikolas não cria um monitoramento em tempo real de transações nem é exclusiva ou novidade para o Pix. Após a repercussão, a Receita Federal divulgou nota na qual classificou como "completamente falsas" as informações sobre monitoramento do Pix para fins fiscais. Por causa do vídeo, dois deputados federais acionaram órgãos de controle contra o deputado.

Lula também defendeu o enfrentamento à disseminação de mentiras na internet e criticou o uso de Inteligência Artificial. Segundo ele, é preciso atenção redobrada, especialmente por parte das mulheres. "Eles são capazes de pegar uma foto sua e colocar você pelada", disse.

O presidente ainda alertou para o funcionamento dos algoritmos nas redes sociais. "Não podemos ficar reféns do algoritmo robotizado pelo que eles querem que vejamos e acreditemos todo dia. É preciso se lembrar que haverá uma eleição. E, se não formos espertos, a mentira vencerá a verdade", disse.

