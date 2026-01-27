Lewandowski disse que se afastou do escritório de advocacia para assumir o cargo de ministro da Justiça Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lewandowski tem quarentena parcial pós-governo, mas é vetado de atuar em casos da PF
Escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça foi contratado pelo Banco Master
Boulos acredita que fim da escala 6x1 pode ser aprovado neste semestre
Ministro reforça que governo trabalha por redução da jornada
Governo de Minas Gerais autuará a Vale por danos ambientais após vazamento em estruturas
De acordo com as autoridades, houve assoreamento de córregos na região
Senado recebe novo pedido de impeachment de Moraes por caso Master
Com o novo requerimento, ministro passou a concentrar 42 pedidos de afastamento na Casa
Bolsonaro pede ao STF autorização para receber Valdemar na Papudinha
Solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes
Após 24 dias, buscas por crianças no Maranhão se concentram em mata, rio e lagos
Secretário de Segurança fala em investigação rigorosa
