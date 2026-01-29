Ivete SangaloReprodução / Instagram
Segundo o MP-BA, trata-se de uma “notícia de fato”, instrumento que qualquer cidadão pode apresentar para comunicar uma possível irregularidade. A manifestação tem caráter inicial e serve para a coleta de informações. Não há dados sobre quem fez a denúncia.
O órgão informou que, a partir das informações recebidas, avalia se existem indícios que justifiquem a abertura de procedimentos formais e a adoção de medidas previstas em lei. Por envolver uma pessoa menor de 18 anos, o caso segue sob sigilo.
"O Ministério Público do Estado da Bahia informa que recebeu notícia de fato sobre o caso e está apurando a situação. Informamos que o MPBA apura quaisquer questões envolvendo os direitos de crianças e adolescentes. Esses procedimentos, conforme dispositivos legais, tramitam sob sigilo por envolver menores de 18 anos de idade", afirmou o MP-BA, em nota.
“Vampirinha” teve o lançamento oficial nas plataformas digitais em 12 de janeiro. A composição leva a assinatura de Samir Trindade, Luciano Chaves, JnrBeats e da própria Ivete.
A letra da música inclui versos como “Vou te chupar / Chupar teu pescoço / Te chupar todinho / Chupar, chupar, chupar com gosto” e faz referências a festas noturnas e personagens vampiros.
Até o momento, Ivete Sangalo não se manifestou sobre a representação.
Ivete Sangalo foi denunciada ao MP-BA na terça-feira (27) por supostamente realizar danças inapropriadas ao público infantil.— Wagner Ferreira (@wagnerpress) January 28, 2026
A queixa se refere a um momento da apresentação em que a cantora chamou uma criança ao palco para dançar ao som da música Vampirinha. #comunicarmais pic.twitter.com/g8nmqzgmIx
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.