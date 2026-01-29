Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

Ivete SangaloReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 13:47

Rio - Ivete Sangalo virou assunto nas redes após uma criança subir ao palco durante um show e cantar e dançar ao som de “Vampirinha”, música lançada pela cantora para o Carnaval. O episódio motivou uma representação no Ministério Público da Bahia (MP-BA).



Segundo o MP-BA, trata-se de uma “notícia de fato”, instrumento que qualquer cidadão pode apresentar para comunicar uma possível irregularidade. A manifestação tem caráter inicial e serve para a coleta de informações. Não há dados sobre quem fez a denúncia.



O órgão informou que, a partir das informações recebidas, avalia se existem indícios que justifiquem a abertura de procedimentos formais e a adoção de medidas previstas em lei. Por envolver uma pessoa menor de 18 anos, o caso segue sob sigilo.



"O Ministério Público do Estado da Bahia informa que recebeu notícia de fato sobre o caso e está apurando a situação. Informamos que o MPBA apura quaisquer questões envolvendo os direitos de crianças e adolescentes. Esses procedimentos, conforme dispositivos legais, tramitam sob sigilo por envolver menores de 18 anos de idade", afirmou o MP-BA, em nota.



“Vampirinha” teve o lançamento oficial nas plataformas digitais em 12 de janeiro. A composição leva a assinatura de Samir Trindade, Luciano Chaves, JnrBeats e da própria Ivete.



A letra da música inclui versos como “Vou te chupar / Chupar teu pescoço / Te chupar todinho / Chupar, chupar, chupar com gosto” e faz referências a festas noturnas e personagens vampiros.



Até o momento, Ivete Sangalo não se manifestou sobre a representação.

Assista: